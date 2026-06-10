В бракоразводном процессе жена, между прочим, может через суд взыскать с мужа деньги, потраченные на его любовницу. О том, как это происходит рассказала в интервью Minval адвокат Эльминаз Гафарова.

— Если тайком от жены, то есть без ее согласия, средства из семейного бюджета были потрачены на третье лицо (не члена семьи). Отмечу, что здесь требования могут различаться в зависимости от того, идет ли речь о движимом или недвижимом имуществе. В случае с движимым имуществом всё предельно ясно. В любом случае жена может потребовать от мужчины вернуть половину суммы, потраченной на другую женщину.

Что касается недвижимости, то здесь обосновать свои требования и доказать правоту перед противоположной стороной несколько сложнее. Но в целом, даже если это подаренная недвижимость, женщина в состоянии доказать, что средства на покупку квартиры были взяты из их семейного бюджета. И конечно же, она может потребовать эти деньги от мужчины. Или же они могут заявить о разделе имущества.

Если в процессе раздела совместного имущества женщина докажет, что мужчина потратил семейные деньги вопреки интересам семьи, без ведома и разрешения жены, то при разводе жена имеет право на увеличение своей доли. Такое требование предусмотрено Семейным кодексом. Но, разумеется, всё это еще нужно еще доказать в суде. Если имущества нет вообще, скажем, а мужчина потратил деньги на другую, то супруга все равно вправе потребовать вернуть ей половину суммы.

— Какие доказательства необходимо представить?

— В целом, надо доказать само наличие у семьи средств, показать источники дохода. То есть, к примеру, я говорю, что у меня есть 300 тыс. манатов. Это могут быть доходы от работы, выручка от продажи имущества, и так далее. Деньги могут находиться на банковском счету. Это индивидуальный вопрос, меняющийся в зависимости от каждого конкретного дела.

В то же время здесь в качестве доказательства могут послужить свидетельские показания, связанные с наличием средств или дохода. Могут быть переписки между сторонами, аудио и видеозаписи, документы, подтверждающие наличие денег. Также это могут быть договоры, подтверждающие получение этих денег от продажи какого-либо имущества. Кроме того, это могут быть документы, подтверждающие получение этих доходов в связи с деловой деятельностью.

— Реально ли доказать факт нецелевого расходования общего семейного бюджета?

— Согласно гражданскому процессуальному законодательству, обязанность доказывания обоснованности исковых требований возлагается на истца. В первую очередь нужно доказать наличие этих самых средств, а затем подтвердить, что они были потрачены другими лицами без её ведома, в форме, противоречащей интересам семьи. Доказательный механизм построен именно на этом. Мы не можем утверждать об этом просто на основе какого-то высказывания или предположения. Наряду с высказываниями должны быть достоверные доказательства, подтверждающие факты, чтобы суд мог прийти к окончательному заключению.

Даже если подарки и деньги будут переданы третьим лицам или проданы, то в любом случае это не исключает права истца требовать возврата потраченных средств. Но понятно, так как это совместное имущество, можно потребовать лишь половину.

Даже может быть так, что унаследованное женой имущество впоследствии было продано, а деньги от продажи хранились в семейном бюджете или на каком-то банковском счете. Если эти деньги принадлежали исключительно женщине, она может потребовать вернуть их в полном объеме. Потому что, хоть они и находились в доме, эти деньги принадлежали женщине — в порядке дарения или наследования они считаются личным имуществом женщины.

Но, как я уже сказала, иногда мужья забирают деньги с банка. В период брака стороны не обращают на это внимания. Например, муж обманом вынуждает женщину отдать ему деньги для какого-либо дела. Но доказать обман придется, другого пути нет.

— Встречаются ли подобные случаи в азербайджанской судебной практике? Если да, то какова позиция судов?

— Бывают случаи переоформления имущества. Ну, к примеру, покупается совместный дом. Допустим, он оформляется на имя золовки (сестра мужа), а муж потом продает недвижимость, предположим, что покупает дом любовнице. Но жена даже не может доказать, что «этот дом, который был оформлен на имя сестры, на самом деле когда-то принадлежал им». Понимаете, как? То есть в таких случаях, к сожалению, иногда не удается доказать даже то, что это имущество является совместной собственностью, не говоря уже о том, чтобы доказать, что это совместное имущество было потрачено на другую женщину, и вернуть его.

С другой стороны, в отечественном законодательстве все еще много пробелов. Не заключается брачный договор. В период брака стороны оформляют свое имущество на имена других близких родственников. Или же бывают такие средства, реальность получения которых невозможно доказать— подтвердить, что у семьи вообще были эти деньги. А случаи, когда занимаются бизнесом, уклоняются от налогов, а потом невозможно доказать, что этот человек заработал все эти деньги на работе, сплошь и рядом.

А в суде каждая мелкая деталь имеет очень важное значение. Без доказательств никак. Разумеется, суд выносит вердикт в пользу истца только при наличии доказательств. Но если доказательств недостаточно, суд отклоняет иск. Когда же всё доказательства веские и обоснованы, и подтверждены судом, то суд удовлетворяет иск полностью.

Главный интерес суда ведь не в том, чтобы дать преимущество какой-то одной стороне, а в том, чтобы сторона могла полностью реализовать (доказать) свои утверждения.