Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что открытие первого переговорного кластера по членству Украины в Европейском союзе станет стартом следующего этапа процесса вступления – официального начала переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В ближайшие дни мы откроем первый кластер с Украиной и Молдовой. И это, по сути, открывает двери к следующему этапу процесса вступления, официальному началу переговоров. И мне не нужно говорить, что Комиссия полностью готова поддержать Украину на ее пути к нашему Европейскому Союзу, где ей и место», – заявила она в Брюсселе.

Фон дер Ляйен также отметила, что «восхищается непоколебимой решимостью украинских друзей принадлежать к нашему Европейскому Союзу», подчеркнув, что страна продолжает реформы «в условиях войны и постоянных атак», демонстрируя значительный прогресс.

Она добавила, что, по ее мнению, Украина выполнила свою часть обязательств, и теперь настало время для ответных шагов со стороны ЕС, назвав текущий момент «исторической возможностью».

Кроме того, президент Еврокомиссии сообщила о финансовой поддержке Киева. Она добавила, что первый транш кредитной программы в размере 90 млрд евро будет выделен в текущем месяце. По ее словам, уже перечислено почти 3 млрд евро в рамках Ukraine Facility, а до конца месяца Украина получит в общей сложности около 6 млрд евро на дроны и более 3 млрд евро макрофинансовой помощи.