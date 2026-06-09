Похороны погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи состоятся после 25 июня. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Ранее иранские власти заявляли о планах провести трехдневную государственную церемонию прощания, однако сроки ее проведения неоднократно корректировались.

Напомним, заместитель мэра Тегерана по социальным и культурным вопросам Мохаммад Али Таваколизаде сообщал, что церемония прощания в иранской столице продлится не менее 24 часов. По его словам, до погребения траурные процессии с телом Хаменеи также пройдут в священных городах Кум и Мешхед. Согласно завещанию, он будет похоронен в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов погиб верховный лидер республики Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал территорию Израиля и американские военные базы в странах Персидского залива.