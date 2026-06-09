Центральная избирательная комиссия Армении проведет пересчет голосов на 86 избирательных участках в 20 избирательных округах.

Об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на решение ЦИК.

В заявлении ЦИК отмечается, что пересчет результатов голосования будет осуществлен по ходатайствам политических сил, участвовавших в парламентских выборах, состоявшихся 7 июня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочитает дождаться официальных результатов выборов в Армении, прежде чем направлять поздравления.