Двое иранских военнослужащих погибли в результате израильских ударов по территории Ирана 8 июня. По данным иранских государственных СМИ, военные служили в войсках ПВО и погибли «при выполнении миссии по защите воздушного пространства» своей страны.

ВВС Израиля 6 июня атаковали провинцию Набатия на юге Ливана и регион Западное Бекаа, а 7 июня — объект ливанского движения «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Согласно версии израильской стороны, атаки последовали в ответ на обстрелы израильской территории сторонниками шиитской организации. Вечером 7 июня Иран в ответ на действия Израиля в Ливане нанес ракетные удары по северным районам еврейского государства. В ночь на 8 июня израильская армия предприняла ответные атаки на Иран, целью которых были названы военные объекты в западных и центральных районах страны. Утром 8 июня Иран и Израиль вновь обменялись ударами.