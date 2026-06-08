Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой действий армянских властей после состоявшихся в стране парламентских выборов.

По словам Захаровой, давление со стороны властей Армении было направлено прежде всего против политических сил, выступающих за сохранение и укрепление союзнических отношений с Россией.

Она отметила, что преследования затронули не только оппозиционные партии, но и Армянскую апостольскую церковь, которая традиционно пользуется высоким авторитетом в армянском обществе. В Москве считают подобные действия нарушением демократических норм и процедур.

«Показательно и то, что в характерной для нынешней армянской администрации манере гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией, дальнейшее участие Армении в евразийской интеграции, включая членство в ЕАЭС и ОДКБ, отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз, проводящий враждебную линию против нашей страны», — констатировала Захарова