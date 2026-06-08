Согласно официальным статистическим данным и результатам недавних социологических опросов, подавляющее большинство детей и подростков в Азербайджане являются активными пользователями интернета, а более половины из них регулярно проводят время в социальных сетях.

Такие цифры озвучила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, выступая на общественных слушаниях, посвященных кибербезопасности и защите несовершеннолетних в цифровой среде, передает Minval Politika.

Ключевые показатели по Азербайджану:

90,1% детей и подростков в возрастной группе от 6 до 15 лет являются активными пользователями интернета.

90,8% общего населения страны имеют регулярный доступ к всемирной сети (по данным Государственного комитета статистики).

63,5% школьников постоянно используют различные социальные сети. Данный факт подтвердили их родители в ходе масштабного опроса, проведенного Центром социальных исследований.

36,5% опрошенных родителей заявили, что их дети не пользуются соцсетями.

«Эти показатели демонстрируют стремительную цифровизацию нашего подрастающего поколения, но в то же время они заставляют нас серьезно задуматься и вызывают обоснованную тревогу в вопросах безопасности», — подчеркнула Хиджран Гусейнова.