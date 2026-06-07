На данный момент Россия сохраняет закрытые контакты с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

На тему взаимодействия Москвы и Киева представитель российского главы государства высказался в воскресенье, 7 июня. Тогда он сообщил, что контакты между РФ и Украиной действительно сохраняются.

«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом», — сказал Ушаков.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о письме Зеленского Владимиру Путину подчеркнув, что послание было передано в обычном служебном порядке.

«Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон — не называй это письмом», — сказал он.