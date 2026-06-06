Сборная Ирана столкнулась с визовыми проблемами перед стартом чемпионата мира по футболу. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на посольство Ирана в Турции, американские визы получили не все члены делегации команды — часть представителей руководства, тренерского штаба и технического персонала получила отказ.

Ранее, 3 июня, посол Ирана в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлазаде заявил, что игрокам национальной команды были выданы визы для участия в турнире. Позже посол США в Турции Том Баррак сообщил, что разрешение на въезд получили как футболисты, так и сотрудники, сопровождающие сборную.

Однако в иранском диппредставительстве утверждают, что значительная часть делегации все же не смогла получить визы. В посольстве задались вопросом, почему не упоминается отказ в выдаче документов представителям руководства команды, тренерам, техническим консультантам и другим специалистам, являющимся важной частью национальной сборной. Там также назвали произошедшее проявлением преднамеренной дискриминации.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Ирана предстоит провести все три матча на территории США. Соперниками команды станут сборные Бельгии, Египта и Новой Зеландии. При этом еще 24 мая Международная федерация футбола (FIFA) одобрила перенос базирования иранской команды из США в Мексику.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Мексики и Канады. Впервые в истории в финальной части турнира примут участие 48 национальных сборных.