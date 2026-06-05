Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи находился в офисе верховного лидера страны Али Хаменеи в день удара по зданию, когда тот погиб. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Mayadeen, передает МИД республики.

По словам Арагчи, атака произошла спустя день после его возвращения из Женевы, где проходили переговоры. В офис Хаменеи он приехал утром, чтобы обсудить итоги встречи и эскалацию боевых действий.

«Здание, в котором мы находились, подверглось удару. Часть здания была разрушена, но участок, где были мы, уцелел», — сказал глава МИД Ирана.

Арагчи отметил, что во время взрыва больше всего беспокоился о судьбе верховного лидера, а не о собственной безопасности. По словам главы иранского МИДа, Хаменеи отказывался уходить в убежище.