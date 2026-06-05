Власти Венгрии объявило о прекращении выдачи новых рабочих виз гражданам Грузии, Армении и Филиппин. Об этом сообщила официальный представитель правительства Ванда Сонди.

По её словам, решение связано с планами ужесточить правила привлечения иностранной рабочей силы. Власти считают, что приток трудовых мигрантов может оказывать давление на уровень заработных плат местных работников.

Сонди отметила, что это станет первым шагом в рамках более широкого пересмотра политики трудовой миграции.

При этом иностранцы, уже работающие в Венгрии, сохранят право подать заявление на продление разрешений. Все заявки, поданные ранее, будут рассмотрены в обычном порядке.

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