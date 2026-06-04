Венгрия сняла 17-месячное вето на продвижение Украины по пути вступления в Европейский союз, что открывает возможность для начала официальных переговоров о членстве Украины и Молдовы уже 15 июня. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром согласилось поддержать запуск переговорного процесса при условии дальнейшего урегулирования вопросов прав венгерского меньшинства в Украине.

Мадьяр отметил, что Будапешт поддержит евроинтеграцию Украины при достижении соглашений по языковым, образовательным и культурным правам венгерской общины.

В Евросоюзе решение назвали «историческим шагом», открывающим путь к старту переговоров о вступлении двух стран и началу адаптации их законодательства к нормам ЕС.