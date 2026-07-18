Удары армии США по мостам в Иране привели к тому, что портовый город Бендер-Аббас оказался практически отрезан от остальной части страны. Через него проходит около половины всей торговли республики, пишет The Telegraph.

По данным издания, в результате бомбардировок были разрушены мосты и железнодорожная инфраструктура, связывавшие город с другими регионами Ирана. В Бендер-Аббасе также расположена главная военно-морская база страны, обеспечивающая контроль над Ормузским проливом.

Как отмечает газета, в администрации президента США Дональда Трампа всё больше склоняются к мнению, что изоляция Бендер-Аббаса необходима для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

The Telegraph также обращает внимание, что новые удары могут вызвать вопросы с точки зрения международного гуманитарного права, поскольку Женевские конвенции требуют разграничивать военные объекты и гражданскую инфраструктуру.