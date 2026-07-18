По меньшей мере восемь человек погибли и 15 получили ранения в результате мощного взрыва на нелегальной фабрике по производству фейерверков в городе Ахмедабад штата Гуджарат на западе Индии. Об этом сообщил телеканал India TV.

Как отмечает телеканал, взрыв был настолько сильным, что его звуки были слышны на расстоянии до 5 км. Спасатели извлекают людей из-под завалов.

Власти начали расследование причин взрыва и обстоятельств незаконной деятельности фабрики по производству пиротехники.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.