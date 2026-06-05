«Хронический вялотекущий с обострениями» — именно этот медицинский термин точнее всего описывает ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке. Активных боевых действий между США и Ираном как бы не ведётся. Ситуация с переговорами весьма и весьма запутанная. В мировом информационном пространстве то в виде утечек, то на основе вполне официальных заявлений появляются новости, что Вашингтон и Тегеран уже близки к заключению сделки, и она вот-вот станет свершившимся фактом. Затем в том же режиме следуют опровержения: ни до чего Иран и США не договорились.

Да и вряд ли, честно говоря, тут есть шансы на лёгкое и быстрое соглашение. Уже за первые дни войны США уничтожили практически все руководство ИРИ. Разбомбили основные объекты ПВО и ядерные объекты. Удары нанесены по портовый инфраструктуре, включая Энзели на Каспийском море. На этом фоне Вашингтон считает себя победителем и рассчитывает закрепить свою победу на бумаге. Но при этом иранский режим устоял. Протестов не случилось. Тегеран практически «держит за горло» мировой нефтяной рынок за счёт Ормузского пролива. И тоже хочет закрепить свои результаты на бумаге, выдвигая собственные максималистские требования и не соглашаясь на условия США.

Теоретически такие переговоры могли бы длиться достаточно долго – до новой силовой развязки. Если, конечно, вынести за скобки ядерные риски. Но тишина периодически во всех смыслах «взрывается» очередными ударами. Последние дни не стали исключением. Вначале Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. В результате несколько американских военнослужащих получили ранения.

Однако по-настоящему ситуация сорвалась 3 июня. Иранские ракеты и беспилотники ударили по Кувейту. Но уже не по американским базам — был атакован пассажирский терминал аэропорта. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, дипломатические представительства. Один человек погиб, более 60 получили ранения. Кувейт ответил высылкой иранских дипломатов. В Тегеране руководство КСИР поторопилось заявить, что по аэропорту, точнее, его пассажирскому терминалу, ударила зенитная ракета Patriot. Однако уже есть видео, что терминал атакован именно иранским БПЛА.

Но есть ещё одно обстоятельство. Атака по Кувейту – это ещё и удар по престижу США. В самом деле, именно нефтяные монархии Залива — наиболее верные и надёжные союзники Вашингтона в антииранском фронте (если, конечно, не считать Израиль). «Политический климат» в Персидском Заливе задаёт в основном Саудовская Аравия, у которой свои счёты и свои опасения в отношении Тегерана. Именно поэтому монархии Персидского Залива размещали у себя американские военные базы, позволяли перехватывать в своем воздушном пространстве иранские ракеты и т.д. И были уверены, что находятся под американским «зонтиком безопасности».

Но нынешняя война США и Ирана заставила многое переоценить. Как оказалось, американские базы – это вовсе не «зонтик», а мишень. Более того, США защищают своих союзников в Заливе вовсе не так решительно, как многие ждали. Вот и на сей раз в Вашингтон не обещает «удара возмездия» по Ирану в ответ на атаку по Кувейту. Приведёт ли это к скорому и видимому охлаждению отношений США с арабскими союзниками – вопрос открытый, но озвучить его стоит. Тем более что здесь уже нарастает разочарование. И не только здесь, кстати говоря. Атака на Иран, которая задумывалась как «маленькая победоносная война», неуклонно превращается в большую и затяжную проблему. Лёгкого и приятного выхода из которой не просматривается.