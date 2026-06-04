В Ереване у посольства РФ прошла акция против вмешательства Москвы в армянские выборы. Активисты в масках президента РФ Владимира Путина устроили «перформанс с ужином» за столом с сырым мясом — как символ власти РФ с «руками по локоть в крови».

Акцию представили как протест против возможного влияния России на выборы и внутренние дела Армении.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что Москва якобы планирует перебросить в Армению около 100 тысяч российских армян для голосования против Никола Пашиняна. Кроме того, РФ, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан заявили, что вступление Армении в ЕС несёт для них риски, и потребовали провести референдум.