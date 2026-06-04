Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад и США подходят к Армении в своей логике «отбирать и грабить», им нужны редкоземельные ресурсы этой страны.

«Логика подхода «отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать» на Западе, к сожалению, жива, и они ее применяют, в том числе на Кавказе», — уверена Захарова.

Она констатировала, что «есть борьба, которая длится десятилетиями, столетиями за ресурсосодержащие регионы мира, борьба настоящая». «Мы (Россия — прим. ТАСС) предложили другой подход и делаем это на протяжении длительного исторического процесса: не бороться за чужие ресурсы, не присваивать их себе, а развивать отношения во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе», — подчеркнула Захарова.

Захарова заявила, что в мире на протяжении десятилетий и даже столетий продолжается борьба за регионы, богатые ресурсами. По её словам, Россия предложила иной подход — не бороться за чужие ресурсы и не присваивать их, а выстраивать отношения на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Она отметила, что эта модель стала уникальной альтернативой и получила развитие в XX веке после Второй мировой войны. Речь, в частности, идёт о создании системы ООН, укреплении международно-правовых механизмов, процессе деколонизации, признании суверенитета и независимости государств, ранее находившихся под внешним давлением, а также о выстраивании полноценных отношений со странами, которые, по её словам, Запад долгое время воспринимал как второстепенные.

Она отметила, что «Россия предлагала и предлагает Армении взаимовыгодное, взаимоэффективное и взаимоуважительное общение и развитие отношений по всем направлениям — энергетика, торговля, туризм».