Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «специальная военная операция (СВО)» продолжается, чтобы не было ударов, подобных атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург.

«В целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об утреннем ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Он также отметил, что российский ответ на удары ВСУ будет носить и уже носит системный характер.