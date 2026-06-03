Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена вступать в противоречие с Россией в рамках сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), однако ожидает от интеграционного объединения ощутимых экономических выгод для страны.

По его словам, экономическое взаимодействие должно приносить практические результаты для армянских производителей и экспортеров, а не ставить страну перед ложным выбором между различными секторами экономики.

«Пусть перед нами не ставят выбор между перцем и государством. В Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, а экспорт удвоится и увеличится в четыре раза, в том числе в страны ЕАЭС», — заявил Пашинян.