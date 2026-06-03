Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление Армении развивать отношения с Европейским союзом, сохраняя при этом членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В эфире радио Sputnik она сравнила такую ситуацию с пассажиром, который после регистрации на один рейс внезапно заявляет о намерении лететь в совершенно другом направлении.

«Представьте аэропорт, зал ожидания, стыковочный рейс. Пассажиры прошли все необходимые процедуры — досмотр, пограничный и таможенный контроль. И вот объявляется посадка, а один из пассажиров говорит: вы знаете, мне не в пункт Б, мне, наверное, ближе к пункту Г», — сказала Захарова.

По ее словам, речь идет уже не о попытке «усидеть на двух стульях», а о стремлении совместить взаимоисключающие интеграционные направления.

Захарова подчеркнула, что смена внешнеполитического курса является суверенным правом любого государства, однако для этого существуют определенные процедуры и механизмы.

«Если ты хочешь попасть в пункт Г через пункт Б, это возможно — это называется транзит. Но у этого есть своя логистика. Когда ты регистрируешься на пункт Б, прилетаешь туда, прощаешься со всеми и идешь дальше. Это открытый выбор. Если ты хочешь изменить свой выбор — пожалуйста, для этого существует цивилизованный путь», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.