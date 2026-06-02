Четвертый раунд переговоров между Израилем и Ливаном по прекращению огня стартовал в Вашингтоне. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на посольство Израиля в США.

Переговоры проходят в Госдепартаменте США.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации, связанной с действиями Израиля в Ливане. Представители Вооруженных сил Ирана также выступили с угрозами, заявив о намерении нанести удар по северной части Израиля в случае продолжения боевых действий против организации «Хезболла» на юге Ливана.

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что контакты с иранской стороной продолжаются. Он также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвал его воздержаться от проведения масштабной операции в Ливане, после чего израильские войска были отведены.