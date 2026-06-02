Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора резко обрушился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, во время звонка Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и обвинил его в неблагодарности. Кроме того, глава Белого дома, перейдя на крик, спросил у Нетаньяху, что тот творит.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме… Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — предположительно заявил Трамп.