Россия в ночь на 2 июня осуществила массированный комбинированный удар по Украине. Под обстрел попали несколько городов, и в каждом из них зафиксированы повреждения, разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

Помимо мощных ударов по Киеву, также были атакованы Харьков и Днепр. В Харькове повреждены административные здания, жилье и пострадали 10 человек.

В Днепропетровской области 6 человек погибли и еще 36 получили ранения. В городе частично разрушены двух- и четырехэтажный жилые дома, повреждено предприятие, уничтожены гаражи и автомобили. Пострадала также пожарно-спасательная часть.

Под завалами четырехэтажного дома могут оставаться люди.