Правительство Малайзии официально дало старт масштабной реформе цифровой безопасности, законодательно запретив миллионам детей и подростков младше 16 лет владеть аккаунтами в социальных сетях.

Таким образом, страна присоединилась к растущему числу государств, пытающихся защитить психику несовершеннолетних от деструктивного онлайн-влияния.

Новые правила обязывают ИТ-гигантов внедрить жесткие системы верификации возраста и блокировать любые попытки регистрации со стороны пользователей младше 16, сообщает AP.

Регулирование коснется всех платформ, чья аудитория в Малайзии превышает 8 миллионов человек. В этот список автоматически попали Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

За невыполнение требований или халатность в проверке возраста ИТ-компаниям грозит колоссальный штраф.