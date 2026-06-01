Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа за направленный ему меморандум о продлении действия исключения из поправки 907 Закона о поддержке свободы, сопровожденный личной записью американского лидера.
«Искренне благодарю Вас за направленный мне в качестве памятного подарка меморандум о продлении действия исключения по разделу 907 Акта в поддержку свободы, сопровожденный Вашей личной записью и добрыми словами. Я высоко ценю этот внимательный и любезный жест и отношусь к нему с большим уважением», — говорится в обращении Алиева.
Документ, подписанный Трампом и датированный 8 августа 2025 года, подтверждает продление действия исключения из поправки 907 в отношении Азербайджана.
В меморандуме отмечается, что сохранение исключения необходимо для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом, обеспечения оперативной готовности американских вооружённых сил и их союзников, а также укрепления безопасности границ Азербайджана.
При этом подчёркивается, что оказываемая помощь не должна использоваться против Армении и не должна препятствовать усилиям по достижению мирного урегулирования между Баку и Ереваном.
На полях документа содержится рукописная надпись Дональда Трампа: «Ilham — You are great!» («Ильхам, вы великолепны!»).
Dear President Donald Trump, I would like to express my sincere gratitude to you for sending me, as a commemorative gift, the memorandum on extension of waiver of Section 907 of the Freedom Support Act, accompanied by your personal inscription and kind words. I greatly appreciate…
