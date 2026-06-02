Сегодня ночью Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, основной целью вновь стал Киев.

По данным мэра Виталия Кличко, погибли 4 человека, ещё 51 получил ранения. В городе зафиксированы многочисленные попадания и пожары: повреждены жилые дома, поликлиника, АЗС, складские и нежилые здания. В Подольском районе частично обрушилась девятиэтажка.

Утром Киев оказался затянут дымом от пожаров, тысячи жителей провели ночь в метро.

Москва ранее заявляла, что удар станет ответом на атаку по общежитию в Старобельске, где погиб 21 человек. Президент РФ Владимир Путин говорил о «неотвратимости наказания». Киев отрицает нанесение удара по гражданскому объекту.