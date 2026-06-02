Азербайджанские военнослужащие принимают участие в многонациональных тактических учениях «Платиновый волк 26», стартовавших на юге Сербии при поддержке Европейского командования Вооружённых сил США.

Как сообщили в Министерстве обороны Сербии, манёвры продлятся до 13 июня и проходят в районе города Буяновац. В учениях задействованы около 550 военнослужащих из различных стран.

Наряду с военными Сербии и США в учениях участвуют контингенты Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Греции, Великобритании, Венгрии, Италии, Румынии, Северной Македонии и Черногории.

Основной целью манёвров является отработка взаимодействия между военными подразделениями разных стран при проведении миротворческих операций.

Серия международных учений «Платиновый волк» проводится в Сербии с 2014 года.