Компания AECOM, специализирующаяся на реализации инфраструктурных проектов, посетила Армению для содействия в продвижении проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом сообщает посольство США в Армении.

AECOM является глобальной консалтинговой и инженерной компанией, работающей в сфере инфраструктурных проектов и сотрудничающей с Государственным департаментом США по различным направлениям по всему миру, отметили в диппредставительстве.

«Мы продолжаем совместную работу по продвижению реализации проекта TRIPP в рамках нашего общего видения – содействия превращению Армении в региональный транзитный и экономический центр», – говорится в сообщении посольства в соцсетях.

Также сообщается, что визит представителей компании в Армению стал уже вторым. Подчеркивается, что они «будут способствовать продвижению проекта благодаря опыту деятельности в сфере строительства железнодорожной инфраструктуры». Специалисты ожидают перехода к следующему этапу, который предполагает проведение разведки местности и уточнение отдельных компонентов маршрута.