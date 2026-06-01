Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам «Бакинской энергетической недели» заявил о дальнейшем углублении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере и развитии новых региональных проектов.

Послание было зачитано министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром на открытии форума.

Эрдоган отметил, что реализованные совместно с Азербайджаном и Грузией проекты, включая Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум и TANAP, стали ключевыми элементами региональной энергетической инфраструктуры.

Он подчеркнул развитие сотрудничества в рамках месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли», «Шахдениз» и нового проекта «Шафаг – Асиман», а также запуск газопровода Игдыр – Нахчыван, усилившего энергетическую безопасность региона.

Отдельно президент Турции отметил стратегическое значение электрических соединений между странами и инициативы по передаче «зелёной» электроэнергии с участием Азербайджана, Грузии и Болгарии.

Также в послании говорится о расширении транзита энергоресурсов, включая поставки казахстанских ресурсов через БТД и перспективы экспорта туркменского газа через Азербайджан и Турцию.

Эрдоган подчеркнул курс Турции на развитие возобновляемой энергетики и участие в глобальной климатической повестке, напомнив о проведении саммита COP31 в Анталье в ноябре этого года.

В завершение он пожелал успехов форуму и передал привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.