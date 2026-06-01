Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев заявил, что переговоры с Евросоюзом о создании на территории республики специальных центров для мигрантов, которым отказано в убежище в ЕС, не проводятся. Ранее об этом писало издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники.

«Насколько мне известно, таких переговоров нет», — отметил он. При этом Жетыбаев сообщил, что Казахстан действительно обсуждает с европейской стороной вопросы упрощения визового режима, а также соглашение о реадмиссии, предполагающее возврат граждан, незаконно выехавших за пределы страны.

По данным Politico, ряд стран ЕС, включая Австрию, Данию, Германию и Грецию, рассматривают идею создания за пределами Евросоюза центров обработки заявлений о предоставлении убежища и пунктов возвращения мигрантов. В числе возможных площадок упоминаются Казахстан и Узбекистан, однако официального подтверждения списка стран-участниц пока нет.