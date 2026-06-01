Грузия приступила к геофизическим исследованиям в Черном море в рамках проекта энергокоридора между Южным Кавказом и Европой, в котором участвует Азербайджан. Об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе на 31-м Бакинском энергетическом форуме.

По ее словам, реализация двух энергетических коридоров позволит повысить устойчивость энергосистем и расширить экспорт электроэнергии на европейский рынок.

Один из проектов предусматривает прокладку по дну Черного моря подводного кабеля мощностью 1300 МВт между Грузией и Румынией. Второй реализуется Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в рамках инициативы «Зеленый энергетический коридор» (GECO) и предполагает поставки в Европу до 4000 МВт электроэнергии.

По ее словам, технико-экономическое обоснование обоих проектов уже подготовлено. Кроме того, в рамках GECO исследования в акватории Черного моря планируется начать уже в этом году.

Как отметила Пхаладзе, проект представляет интерес не только для стран-участниц, но и для Турции, Болгарии и других государств региона, способствуя развитию возобновляемой энергетики и диверсификации источников энергоснабжения.