Цены на нефть заметно выросли после сообщений о том, что Иран приостановил обмен сообщениями с США, что поставило под сомнение перспективы продления режима прекращения огня, сообщает Bloomberg.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 6%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17:27 по бакинскому времени котировки Brent росли на 5,47% и составляли $96,1 за баррель.

К 17:55 рост ускорился: цена Brent достигла $97,19 за баррель, увеличившись на 6,66%. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года дорожали на 7,6%, до $94 за баррель.

Ранее сообщалось, что Иран прекращает переговоры с США на фоне эскалации в Ливане.