Россия намерена нанести ущерб экономике Армении и пытается изменить исход парламентских выборов, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Хиппер подчеркнула, что Евросоюз поддерживает демократическую устойчивость республики, в том числе перед лицом гибридных угроз, информационного манипулирования и попыток подорвать доверие к демократическим институтам.

Заявление прозвучало на фоне призыва лидеров стран ЕАЭС к Армении провести референдум о выборе между возможным вступлением в ЕС и дальнейшим участием в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позже отверг это предложение, назвав проведение референдума на данном этапе «нелогичным».