Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что в условиях геополитической нестабильности и изменений на энергорынках зависимость от одного источника энергии, маршрута или рынка ошибочно. Об этом он заявил на заседании глав энергетических ведомств стран D-8.

«Растущая геополитическая напряженность, волатильность энергорынков, перебои в цепочках поставок и ускорение электрификации переформатируют глобальный энергетический ландшафт. Все это показывает, что полагаться на один источник, маршрут или рынок больше не является устойчивой стратегией», – приводит Report слова Шахбазова.

Он подчеркнул, что Азербайджан последовательно проводит сбалансированную политику, совмещая энергетическую безопасность и энергопереход, а также развивая региональные энергетические коридоры.

По его словам, сотрудничество в рамках формата D-8 открывает для Азербайджана дополнительные возможности для расширения партнерств не только с европейскими странами, но и с государствами Азии, Ближнего Востока и Африки.

Шахбазов также отметил, что ускорение «зеленого» энергетического перехода в Европе, неопределенность перспектив спроса на газ и усиливающаяся конкуренция на мировых рынках создают предпосылки для расширения географии энергетической дипломатии Азербайджана.

Отдельно он указал на возможности сотрудничества с Ираном в сферах обмена и экспорта электроэнергии, газовых операций и развития региональных энергетических связей.

«Завершены переговоры между SOCAR и Petro-Bangla о поставках СПГ в Бангладеш. Перспективным считаем сотрудничество с Нигерией, обладающей крупнейшими газовыми запасами в Африке», – сказал Шахбазов.

Он также отметил, что Азербайджан поставил в Египет более 1,3 млн тонн СПГ, добавив, что диалог с этой страной в энергетической сфере в последние годы вышел на новый уровень.