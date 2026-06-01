Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не признает результаты предварительного подсчета голосов на президентских выборах до завершения официального подсчета избирательными комиссиями.

По его словам, программное обеспечение для обработки голосов перед выборами несколько раз изменялось, а в систему были добавлены около 800 тысяч идентификационных номеров граждан, отсутствующих в официальном списке избирателей.

Петро подчеркнул, что юридическую силу будут иметь только результаты, которые официально объявят счетные комиссии под руководством судей.