В ночь на 29 мая российский ударный беспилотник типа «Шахед» («Герань») попал в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац. В результате атаки пострадали два человека – женщина и 14-летний подросток.

Судя по публикуемым в соцсетях видеозаписям и рассказам свидетелей, БПЛА попал в квартиру на десятом этаже, после чего начался пожар.

Из поврежденного здания эвакуировали около 70 жителей, некоторые из них покинули дом самостоятельно.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что дрон был российского происхождения. Для перехвата дрона румынские военные подняли в воздух два истребителя F-16 Fighting Falcon и вертолет.

По данным румынского минобороны, которые приводит Reuters, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Румыния зафиксировала 28 нарушений воздушного пространства и обнаружила 47 фрагментов дронов. На конец апреля 2026 года было зафиксировано семь нарушений воздушного пространства российскими дронами и 11 случаев обнаружения обломков боеприпасов.