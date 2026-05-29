На Запорожской АЭС (ЗАЭС) 27 мая произошел длительный сбой связи на фоне сообщений об усилении военной активности в окрестностях. Об этом в среду, 28 мая, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси со ссылкой на «руководство» АЭС.

По словам Гросси, на ЗАЭС в течение примерно 12 часов отсутствовали стационарная телефонная связь и доступ в интернет.

Это — самый длительный подобный инцидент на станции с начала войны РФ в Украине. Причина сбоя сразу не была ясна, он совпал с сообщениями об атаках на Энергодар, где проживает большая часть персонала.

«В течение многих часов мы не могли связаться с нашей группой экспертов на объекте, а станция не имела возможности общаться с внешним миром в обычном режиме. Это явно было очень тревожным событием с точки зрения ядерной и физической безопасности», — заявил Гросси. Группа МАГАТЭ продолжит расследование причин сбоя и обсудит меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.

Доступ Энергодара к электроэнергии несколько раз прерывался на минувшей неделе из-за продолжения боевых действий.