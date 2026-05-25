Пассажирский поезд по маршруту Баку – Тбилиси – Баку отправился в рейс. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Поезд прибудет в Тбилиси 26 мая в 08:41.

Отправление состава из Тбилиси запланировано на 21:00 того же дня, прибытие в Баку ожидается в среду в 06:24.

На территории Азербайджана поезд будет делать остановки на станциях Бакинский железнодорожный вокзал, Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Беюк-Кясик.

В Грузии предусмотрены остановки на станции Гардабани и Тбилисском железнодорожном вокзале.