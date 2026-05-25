Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева с Днем независимости. Текст послания опубликован на сайте президента Азербайджана.

«От имени народа Казахстана сердечно поздравляю вас и всех ваших соотечественников с Днем независимости. За годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене», – говорится в поздравлении.

Токаев выразил уверенность, что азербайджанский народ под руководством Алиева продолжит устойчивое развитие экономики и укрепление позиций страны как региональной державы.

«Казахский народ неуклонно следует и поддерживает стратегию вечной дружбы и взаимного уважения, искренне радуется достижениям Азербайджана. Мы придаем исключительно важное значение дальнейшему успешному развитию нашего стратегического партнерства и союзничества. Убежден, активный и доверительный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать выводу казахско-азербайджанского многогранного сотрудничества на новые высоты во благо коренных интересов наших народов», – отметил президент Казахстана.

В конце он пожелал Алиеву дальнейших успехов в государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания.

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.