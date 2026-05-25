Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обильные дожди в мае, в частности в Баку, могут иметь как негативные последствия, так и положительный эффект для водных ресурсов страны. Об этом он сказал на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Такого дождя в мае, во всяком случае, в Баку, я не припоминаю. Люди старше меня, наверное, тоже не помнят. Это уже, к сожалению, порой приводит к негативным последствиям», – сказал глава государства.

При этом он указал, что, с другой стороны, такие осадки значительно увеличивают водные ресурсы Азербайджана, и вода, накопленная в водохранилищах, позволит избежать проблем с водоснабжением сельского хозяйства в этом году.