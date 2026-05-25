Сокращение поголовья скота зафиксировано в Азербайджане за последние пять лет, при этом к 2023 году планируется увеличить общий объем производства мяса на 20%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на совещании по вопросам аграрного сектора, которое прошло под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«К сожалению, растущее производство мяса не успевает покрывать увеличивающееся потребление, из-за чего в последние годы выросли объемы импорта мясной продукции. Отмечу, что одним из главных вызовов, стоящих перед отраслью, является именно продуктивность. На сегодняшний день продуктивность в животноводстве находится ниже желаемого уровня. В то же время доля породистого скота в общем стаде составляет всего 2,5%», – заявил Мамедов.

По словам министра, как в растениеводстве, так и в животноводстве экстенсивные формы хозяйствования уже исчерпали потенциал для дальнейшего роста. Он отметил, что основной прирост в последние пять лет обеспечивался за счет интенсивных хозяйств. «Однако на сегодняшний день их число в Азербайджане невелико, и мы должны добиться его увеличения», – пояснил глава Минсельхоза.

Кроме того, Мамедов добавил, что к 2030 году планируется увеличить общий объем производства молока на 10%, а мяса – на 20%. Он подчеркнул, что одной из ключевых задач является достижение 100-процентного уровня самообеспеченности мясом.

Также он сообщил, что уровень самообеспеченности продукцией птицеводства в настоящее время составляет 82%, при этом поставлена цель довести его до 100%. Производство в этом сегменте планируется увеличить на 30%.