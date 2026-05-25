Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио сообщил американской стороне о начале системных ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ, и центрам принятия решений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«По поручению президента РФ Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений», – сообщили в ведомстве.

Лавров также привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию американского дипперсонала из украинской столицы. Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по Ормузскому проливу и относительно ситуации вокруг Кубы.