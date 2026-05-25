Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий привлекать армию «для защиты россиян», арестованных по решениям иностранных судов.

По решению президента Вооруженные силы смогут привлекаться «к выполнению задач по защите граждан», которые были арестованы, удерживаются или преследуются на основании решений иностранных судов без участия российской стороны.

Речь также идет о решениях международных инстанций, чья компетенция не основана на международном договоре с участием Москвы либо на резолюции Совета Безопасности ООН.