Собака в американском штате Небраска случайно выстрелила из дробовика, в результате чего пострадала женщина, сообщает телеканал KNOP News.

«В полицию Скоттсблаффа поступило сообщение из круглосуточного магазина после того, как собака случайно выстрелила в человека из дробовика», – говорится в сообщении телеканала.

По данным KNOP News, животное приехало к магазину вместе с хозяевами. В какой-то момент владельцы вышли из автомобиля, оставив в салоне питомца и заряженный дробовик. Передвигаясь по машине, собака задела оружие, после чего произошел выстрел.

Выстрелом была пробита дверь автомобиля, а стоявшая неподалеку на светофоре женщина получила ранение руки.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.