В чешском городе Карловы Вары сотрудники полиции задержали бывшего председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Илариона (Алфеев). Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Согласно информации, инцидент произошёл 24 мая. После выезда из храма автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор, был остановлен полицейскими для проверки. В ходе досмотра в багажнике машины были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

В сообщении подчёркивается, что состав, происхождение и характер найденного вещества должны быть установлены в ходе экспертизы компетентными органами.

Сам митрополит Иларион отверг причастность к хранению запрещённых веществ.