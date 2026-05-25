Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил отменить ограничения на доступ к интернету в стране. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в министерстве связи исламской республики.

По словам собеседника агентства, соответствующее распоряжение главы государства было передано в министерство связи некоторое время назад. Документ предусматривает «о возвращении доступа в интернет к состоянию» конца декабря 2025 года – начала января 2026 года.

Согласно данным международной службы мониторинга NetBlocks, на протяжении более 86 дней доступ к интернету на территории Ирана остается практически полностью ограниченным.