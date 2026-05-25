Иран готов вывести высокообогащенный уран со своей территории только при условии его передачи Китаю. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленные источники, знакомые с ходом переговоров.

Собеседники также отмечают, что Тегеран требует от Пекина предоставления определенных гарантий до продолжения согласования возможной мирной сделки с США.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине в рамках дипломатических усилий по урегулированию конфликта вокруг Ирана. Как отмечают источники, пакистанская сторона настаивает на том, чтобы Китай выступил гарантом любого потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном.