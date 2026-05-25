Президент России Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с Днём независимости Азербайджана.

«Азербайджан добился больших успехов в экономической и социальной сферах и завоевал заслуженное уважение на мировой арене.

Мы придаём большое значение нашим дружественным и союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие эффективного двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнёрского взаимодействия по региональным и международным вопросам. Несомненно, это отвечает коренным интересам народов России и Азербайджана и способствует укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам — мира и процветания», — говорится в поздравлении.