Посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудил с заместителем иностранных дел России Михаилом Галузиным предстоящие контакты на высоком уровне и вопросы восстановления культурно-гуманитарных связей. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки дня. «Сверены часы» относительно предстоящих контактов высокого уровня. Подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая важность восстановления в полном объеме культурно-гуманитарных связей», – говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона констатировала взаимный настрой на продолжение совместной работы по укреплению союзнического взаимодействия России и Азербайджана, в том числе в интересах мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.