Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольной шахте. Соответствующая информация размещена на сайте главы азербайджанского государства.

«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в послании.

Напомним, 22 мая на шахте «Люшэньюй» произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 90 человек.